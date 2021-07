L’on passà ha desdrüt ün orcan il parc da suas a Sur En da Sent. Lönch nu d’eira sgür, schi dà in avegnir insomma darcheu ün tal parc in Engiadina Bassa. Be var 300 meters davent dal lö vegl vegnan pel mumaint però darcheu tendüdas suas tanter ils bös-chs.