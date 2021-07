Rund 130 Gäste nahmen am Samstag an der Eröffnung des Schluchtenwegs «Orrido di Cavaglia» am Fusse des Gletschergartens teil. Eine Million Franken kostete der neue Einblick in die Cavagliasco-Schlucht und schon liegen die nächsten Pläne in der Schublade.