Engadiner mit erfolgreichem Lehrabschluss

Über 200 Engadiner und Südbündner Lernende konnten Ende Juni ihr Diplom für den erfolgreichen Lehrabschluss entgegennehmen. Sie haben die Berufsschulen in Samedan, Sta. Maria Val Müstair oder anderswo in Graubünden besucht. Claudia Franziscus aus Sent ist die beste Lehrabgängerin in Graubünden.

In den vergangenen Wochen haben 1500 Lernende in Graubünden ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. Darunter auch über 200 Engadiner und Südbündner Jugendliche. Sieben davon zeigten sogar herausragende Leistungen und beendeten das Qualifikationsverfahren mit einer Abschlussnote von 5,5 und höher. Claudia Franziscus aus Sent hat ihre Ausbildung als Medizinische Praxisassistentin EFZ in Scuol sogar mit der Note 5,8 abgeschlossen. Damit ist sie die beste Lehrabgängerin in Graubünden. Einzig zwei Fleischfachmänner EFZ aus Ilanz beendeten die Ausbildung mit einer noch besseren Note, nämlich 5,9. Zu den Besten gehörten auch der Automatiker EFZ aus Poschiavo, Silvio Lardi (Note 5,7), der Malerpraktiker EBA, Elias Buchli aus Zernez (Note 5,6), die beiden Netzelektriker EFZ Riccardo Giovanni Lino Crameri und Andreas Hellrigl (bei Note 5,6), der Automobil-Mechatroniker EFZ, Leandro Jäger aus S-chanf (Note 5,5), der Maurer EFZ Pietro Borsi (Note 5,5) und der Seilbahn-Mechatroniker EFZ André Luzi (Note 5,5). Einige davon sind zwar keine Südbündner, haben aber ihre Ausbildung in einem Engadiner Betrieb absolviert.

Die Liste mit allen Südbündnern mit erfolgreichem Lehrabschluss gibt es in der Donnerstagsausgabe der EP/PL vom 15. Juli.