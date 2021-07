Seit dem Bergsturz im August 2017 ist die Val Bondasca im Bergell gesperrt. Auch wenn es am Piz Cengalo zurzeit ruhig ist, dürfte sich daran so rasch nichts ändern. In Bondo soll der Aufbau in diesem September starten. Ein neuer Zustieg zur Sciora-Hütte könnte nächsten Sommer gebaut werden.