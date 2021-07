Annatina Poltera folgt auf Marco Michel

Poltera ist seit März 2014 bei der Stadt Uster tätig, zuletzt als Leistungsgruppenleiterin Sportanlagen, Geschäftsfeld Sport. Sie hat sich zur Sportkoordinatorin BASPO weitergebildet und das Lehrdiplom für Maturitätsschulen in Sport an der ETH in Zürich abgeschlossen. Davor hat sie einen Bachelor in Bewegungswissenschaften und eine anschliessende Ausbildung als Master in Bewegungswissenschaften an der ETH in Zürich absolviert. Aktuell ist sie in Ausbildung für das CAS EHSM Sportanlagen in Magglingen. Der Vorstand danke Marco Michel, der sich beruflich umorientieren wird, für seinen grossen Einsatz und wünscht ihm für seine persönliche und berufliche Zukunft alles Gute und viel Erfolg.

(pd)