Seguond’etappa da la sanaziun Munt La Schera

Il tunnel d’ün vial da 3,5 kilometers lunghezza es gnü fabrichà da las OEE dals ons 1962 fin 1965 per pudair fabrichar il mür da serra Punt dal Gall. Las OEE nu tiran a nüz quist tunnel be per lur adöver, dimpersè laschan transir cunter pajamaint a minchün tras il tunnel. Uschè es dvantà il tunnel Munt La Schera üna colliaziun fich importanta tanter las regiuns turisticas da l’Engiadina Bassa cun Zernez sco portal i’l Parc Naziunal Svizzer e Livigno. Per pudair garantir eir in avegnir üna colliaziun publica sgüra, investischan las OEE regularmaing illa sgürezza dal tunnel.

Culla seguond’etappa sun previsas grondas lavuors da sanaziun. Impustüt vain sanà il vout dal tunnel per evitar cha crappa crouda e cha glatsch as fuorma. Il grip i’l tunnel vain perquai betunà. Sper las lavuors da fabrica, investischan las OEE eir in indriz da sgürezza. Uschè vain renovada l’inglüminaziun i’l tunnel, la survaglianza per video e detecturs d’incendis ed eir la manisaziun dal trafic automatica vain digitalisada e modernisada.

Per pudair realisar las lavuors da sanaziun sto il tunnel Munt la Schera per part gnir serrà da stà e d’utuon da quist on. Fin als 31 avuost esa tenor comunicaziun pussibel da transir dürant il di da las 06.00 fin las 20.00. Dürant l’eivna es il tunnel serrà dürant la not. Dals 1. settember fin als 3 december resta il tunnel serrà di e not per tuot il trafic.

Text: cdm/nba