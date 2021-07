Bettina Vital e Chasper-Curò Mani sun ün pêrin maridà cun duos uffants. Per organisar l’Operetta giò’n Plazzetta lavuran els daspö plüs ons strettamaing insembel. Eir schi han differents caracters as cumpletteschan els bain – impustüt in mumaints hectics.