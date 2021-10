Der frühe Vogel macht das Bild

Oder anders gesagt: Gerade in diesen Herbsttagen lohnt es sich, die Kamera aus dem Keller zu holen, von Spinnweben zu befreien und zu entstauben. Den Wecker zu stellen und sich noch vor Sonnenaufgang mit Kamera, Objektiv und Stativ in der Nähe von Gewässern im Ober- und Unterengadin zu installieren

Denn wenn das erste zarte Licht die Nebelschwaden übers Wasser wabern lässt und die Sonne, wie hier am St. Moritzersee, ein erstes Mal vorsichtig über die Berge lugt, schlägt die Stunde des Landschaftsfotografenherzens. Übrigens, am nächsten Donnerstag startet der neue Fotowettbewerb der «Engadiner Post/Posta Ladina». Das Thema sei an dieser Stelle noch nicht verraten. Aber wer jetzt die prächtigen Morgenstimmungen einfängt, hat schon mal einen kleinen Vorteil.

Text: Daniel Zaugg