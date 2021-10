Passa 500 persunas al festival da bieras da muntogna

Passa ot kilometers lunga es statta la spassegiada da Vnà a Tschlin. Mincha tant toc as pudaiva degustar üna biera da las ses pitschnas bierarias da tuot la Svizra chi s’han partecipadas. La premissa per tour part es, cha la biera vain prodota cun aua da funtanas in muntogna. E pro mincha stand da biera han ils producents da Bun Tschlin preschantà lur buntats indigenas. L’ora es statta in sonda perfetta per üna bella spassegiada tras la cuntrada d’utuon da Valsot. Perfetta natüralmaing eir per üna partecipaziun da record. La saira lura, ha gnü lö la gronda festa culla gruppa «Stubete Gäng» in üna tenda a Ramosch. «Eir a quist concert sun stattas preschaintas passa 500 persunas», declera Martina Hänzi, la manadra da Bun Tschlin. Dürant tuot il festival da biera da muntogna sun gnüdas bavüdas 6000 butiglias biera ed ils respunsabels han vendü la saira 450 purziuns damangiar. L’attracziun d’eira natüralmaing il bouv da var 200 kilos brassà sül fö. Ils organisatuors sun natüralmaing stats fich cuntaints culla gronda festa e braman fingià l’utuon chi vain.

Text: Nicolo Bass

Fotografias: Mayk Wendt