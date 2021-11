«Secret Tension» spielen sich ans «bandXost»-Finale

Die Band «Secret Tension» setzt sich aus dem Ausnahmeschlagzeuger Silas Lügstenmann, dem Bassisten Dominique Ackermann, beide aus dem Raum Jona, dem Engadiner Gitarristen Daniel Duschletta sowie der erst 18-jährigen Sängerin Vanessa Rest aus Chur zusammen. Kennengelernt haben sich Rest und Duschletta auf dem Chapella Open-Air. Sie wurden ein Paar und schrieben bald schon gemeinsam ihren ersten eigenen Song: «You Got My Love But Not My Mind». So, wie nach und nach die Songliste länger wurde, so wuchs auch der Wunsch nach einer eigenen Band. Mit «Secret Tension» und dem Zuzug von Lügstenmann und Ackermann haben sie sich diesen Wunsch im Sommer 2021 erfüllen können.

Am letzten Samstag haben «Secret Tension» im Schaffhauser Kammgarn an der letzten von insgesamt neun Ostschweizer «bandXost»-Qualifikationen teilgenommen und bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt überhaupt nicht nur den Publikumspreis gewonnen, sondern auch gleich die Fachjury so überzeugen können, dass sie nun eine von acht «bandXost»-Finalbands 2021 sind.

Dominique Ackermann, Silas Lügstenmann und Daniel Duschletta bilden auch bei der Indie-Folk-Band «Oak Street» des Celeriner Singer-Songwriters Gianni Tschenett das Bandgerüst. «Oak Street» ist die Nachfolge-Band von Tschenetts «Airo». Das Finale des Newcomer Contests «bandXost» findet am Samstag, 27. November in der St. Galler Grabenhalle statt, wo «Secret Tension» und die anderen sieben Finalisten auftreten und um attraktive Förderpreise spielen. (pd)

Weitere Infos unter: www.bandxost.ch

Foto: Jon Duschletta