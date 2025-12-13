Dieser Artikel ist für Abonnent:innen auch in Deutsch verfügbar.
«Dad ün cult dad ova ad ün cult da sulagl»
Balcuns torts faun daspö tschientiners part da l’architectura engiadinaisa e vegnan aunch’adüna fabrichos per orner edifizis. Però oriundamaing vaiva il balcun tort üna funcziun sur l’imbellir oura e l’adöver s’ho müdo. Quist svilup ho Cilgia Salzgeber da S-chanf tematiso in sia lavur da master.
Cun sia interpretaziun moderna ho Cilgia Salzgeber da S-chanf ruot cun la funcziun oriunda dal balcun tort (fotografia: Cilgia Salzgeber).
