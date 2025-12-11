Per la stagiun d’inviern 2025/26, chi düra dals 13 december fin als 11 avrigl, vain introdüt per la prüma jada ün bus da not Engiadina Bassa sco manaschi da test. Sco cha la Regiun EBVM comunichescha, circulescha il bus da not las sondas e spordscha la pussibiltà da tuornar sgür a chasa.
11.12.2025Nicolo Bass 1 min
Il bus da not vain manà analog al Bus sün dumonda da l’Engiadina Bassa cun üna reservaziun obligatorica online chi po gnir fatta sur l’urari da trafic public da las Viafiers federalas (VFF). Tenor comunicaziun es il sistem identic cun quel ...
