Künstler Gian Pedretti im Jahr 2016 als Besucher einer Ausstellung in der Stalla Madulain. Archivfoto: Jon Duschletta
Gian Pedretti stellte 2013 im St. Moritzer Château Papillon des Arts seine Werke aus. Jetzt kehren solche nach Madulain in die Stalletta zurück. Archivfoto: Jon Duschletta
Der gemeinnützige Verein "Carusell Gian Pedretti" bezweckt Verwaltung und Sichtbarmachung des Werks von Gian Pedretti (1926-2025). Archivfoto: Jon Duschletta
Gian Pedrettis plastische Werke sind im Oberengadin hier und dort auch im öffentlichen Raum zu sehen. Hier ein Wasserspeier in Hirschform an der Chesa Gian Casty in Zuoz. Foto: Jon Duschletta
