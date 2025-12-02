Pedrettis Werk schlägt Bogen vom Engadin nach Basel

Ende Mai starb der Künstler Gian Pedretti 99-jährig. Jetzt wird mit Ausstellungen in Madulain und Basel dem Leben und Werk des Engadiner Malers, Bildhauers und Schriftstellers gedacht. Aber auch ausserhalb von Galerien gibt es Skulpturen von Pedretti zu entdecken. So in St. Moritz oder Zuoz.