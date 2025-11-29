Dieser Artikel ist für Abonnent:innen auch in Deutsch verfügbar.
«Rinfurzer l’identited dal rumauntsch»
Il prüm text litterar rumauntsch – nempe la «Chianzun dalla guerra dagl Chiastè da Müs» da Gian Travers – festagia dal 2027 sieu 500evel anniversari. Quist giubileum vain celebro da la vschinauncha da Zuoz, la Lia Rumantscha e l’Uniun Travers cun ün gö liber a Zuoz.
Lucian Schucan da Zuoz es suprastant da l‘Uniun Travers e fo eir part da la squedra d’organisaziun per las festiviteds in occasiun dal giubileum da 500 ans rumauntsch in scrit (fotografia: Martin Camichel).
