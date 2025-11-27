Am Samstag, dem 15. November, fanden an der Musikschule Oberengadin die Prüfungen für die Musikabzeichen statt. Mit 108 Anmel­dungen wurde ein neuer Rekord erreicht. 93 der Teilnehmenden kamen von der Musikschule Oberengadin selbst. Erfreulich ...

