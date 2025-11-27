Jeweils alle zwei Jahre finden an der Musikschule Oberengadin Fachprüfungen für die Musikabzeichen statt. Mit 108 Anmeldungen wurde dieses Jahr ein neuer Rekord erreicht. Auch musikbegeisterte Kinder aus den Südtälern waren mit dabei.
27.11.2025Medienmitteilung 1 min
Am Samstag, dem 15. November, fanden an der Musikschule Oberengadin die Prüfungen für die Musikabzeichen statt. Mit 108 Anmeldungen wurde ein neuer Rekord erreicht. 93 der Teilnehmenden kamen von der Musikschule Oberengadin selbst. Erfreulich ...
