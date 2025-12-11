Fingià quist mai vaiva la società La Vouta Lavin decis da’s schoglier. Uossa vain culs mezs finanzials chi sun restats realisà ün nouv proget, chi pussibiltescha residenzas per artistas ed artists a Lavin.
11.12.2025FMR 2 min
Link kopieren
E-Mail
Facebook
Whatsapp
Linkedin
X
Reddit
La società La Vouta s’ha d’incuort drizzada per l’ultima jada cun lur newsletter «Post» a sias commembras e commembers. Fingià a sia ultima radunanza generala als 31 da mai vaiva la società da Lavin decis da’s schoglier. Cun quist pass ...
FMR
La FMR (Fundaziun Medias Rumantschas) furnischa cuntegns medials scrits (per exaimpel texts e graficas) e fotografias per mans da las medias rumantschas. Ella scriva seis artichels in tuot ils tschinch idioms ed in rumantsch grischun. La FMR incumbenzescha eir a persunas rumantschas dastrusch e lontan da scriver columnas sur da quai chi tils occupa illa vita da minchadi.
Diskutieren Sie mitLogin, um Kommentar zu schreiben