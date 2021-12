L’hotel La Margna a San Murezzan e la chesa Bellaria a Zuoz nu partan be il destin da deriver dal listess architect renumno. Tuots duos stabilimaints sun eir daspö divers ans vöds e’l futur d’eira da temp in temp intschert. Per bgers mais nun es pü gnieu lavuro süls plazzels da fabrica.