Üna duscha fraida a favur da l’ambiaint

Cumpensar per l’ambiaint nun es nüglia da nouv. Bod dapertuot as poja intant cumpensar cun ün pitschen predsch implü – pro’l shopping i’l internet, pro’l tancar o pro la reservaziun da svouls.

La regiun da vacanzas Engiadina Scuol Zernez spordscha uossa però ün servezzan dal tuot nouv per cumpensar: Indigens cumpenseschan il consüm d’energia dals giasts. Quai scriva la Turissem Engiadina Scuol Samignun Val Müstair SA (TESSVM) in üna comunicaziun a las medias.

Daplü protecziun dal clima va adüna – s’han dit ils da l’Engiadina Bassa ed han fundà la «Klimatruppa Engadin». Quai sun abitantas ed abitants ingaschats chi lessan augmantar il bainesser dals giasts cun cumpensar lur vacanzas. Co cha quai va? Sch’ün giast fa la sauna i’l Bogn Engiadina Scuol, sbassa la famiglia Famos seis s-chodamaint. As mouvan las pendicularas Scuol, as mouvan eir Ruedi Haller e seis collegas cul velo – perfin d’inviern. Fa ün giast üna duscha choda i’l hotel, fa Cla Mosca üna duscha fraida in si’abitaziun. Cun üna tschegnada rendan els uschè attent cha la protecziun dal clima e l’ospitalità tils stan a cour.

Text: cdm/fmr