17 Millionen sind nicht genug. Die Sanierungsarbeiten am einspurigen Strassentunnel Munt la Schera der Engadiner Kraftwerke AG haben weitere dringende Arbeiten in der Höhe von rund 8,5 Millionen Franken zu Tage geführt. Es ist deshalb auch in den folgenden zwei Jahren mit Schliessungen zu rechnen.