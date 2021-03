«Habe oft gedacht, meine Güte, wo bin ich hier gelandet»

Die heute 81-jährige Irma Clavadetscher verlässt in Jugendjahren ihr wohlbehütetes, strenges Elternhaus am oberen Zürichsee und landet der Liebe wegen in den Bergen. Hier bewirtschaftet sie 37 Jahre lang die Chamonna Coaz. Ein Buch zeichnet nun den Weg der Hüttenwart-Pionierin nach.