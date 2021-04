Prüms cumüns alpinistics in Svizra

Cumüns alpinistics sun cumüns in cuntradas alpinas intactas cun ün turissem moderà, üna cultura chi viva e’ls abitants chi han ün’affinità pel alpinissem. Il böt dal sagè «Cumün alpinistic» es il mantegnimaint da la cuntrada natürala e cultivada alpina cun ün turissem chi piglia resguard a quai. La rait da quists cumüns cuntgnaiva fin uossa be cumüns in Austria, Germania e Slovenia. L’on passà han candidà in collavuraziun cul Club Alpin Svizzer eir ils cumüns St. Antönien i’l Partens e Lavin, Guarda ed Ardez in Engiadina Bassa per quist label. «Nus eschan fich superbis cha nus vain gnü success cun nossas candidaturas», accentuescha Marc Bless, il manader dal proget Cumüns alpinistics Grischun. «L’iniziativa Cumüns alpinistics as cunfa fich bain cun nossas valuors e nus ans allegrain dad esser part da quista rait», disch Françoise Jaquet, la presidenta dal CAS. Quist on survegnan ses nouvs Cumüns alpinistics il sagè, da möd cha la rait consista uossa da 35 cumüns.

Text: cdm/fmr