Sie will aus Gästen Engadin-Fans machen

«Happy to see you»: Das Sujet für das Porträtfoto in der St. Moritzer Fussgängerzone ist Tina Boetsch sofort ins Auge gestochen. Seit dem 1. Februar ist die 45-jährige gebürtige Baslerin operative Leiterin der Engadin St. Moritz Tourismus AG. Nach einem turbulenten Jahr ist die Tourismusorganisation wieder in ruhigeren Gewässern unterwegs. Was nicht bedeutet, dass die Navigation fortan ein Kinderspiel wäre. Die Pandemie hat die Tourismusbranche durchgeschüttelt. Und auch wenn heute vorsichtiger Optimismus angebracht ist: Corona wird längerfristig Spuren hinterlassen. Dieser Herausforderung muss sich Tina Boetsch stellen. Intern steht die Neuausrichtung der ESTM AG an: Weg von einer Marketingorganisation hin zu einem Unternehmen, welches die touristische Zukunft des Tals noch viel stärker mitprägen will. «Happy to see you»: Zumindest für den kommenden Sommer ist Tina Boetsch zuversichtlich, die Buchungslage präsentiert sich jetzt schon vielversprechend. Aber auch längerfristig ist sie optimistisch. Letztes Jahr haben viele Gäste die Region erstmals entdeckt. Wenn diese zu Engadin-Fans werden, wiederkommen und Freunde mitbringen, könnte das Oberengadin zu einer Ganzjahresdestination werden. 100 Tage Tina Boetsch: Das ganze Interview gibt es in der EP/PL vom Donnerstag, 29. April.

Autor: Reto Stifel

Foto: Daniel Zaugg