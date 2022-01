Die Liegenschaft Via Surpunt 67 in St. Moritz steht vor einer energetischen Sanierung. Mehr noch, die Eigentümerschaft plant die bisherigen Mietwohnungen in Stockwerkeigentum umzuwandeln. Dazu wurde im letzten Frühling allen Mietparteien gekündigt. Eine neue Bleibe gefunden haben bisher nicht alle.