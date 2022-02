Am Dienstag sind am Piz Zuort in Scuol/Tarasp und am Piz Daint in Tschierv Tourengänger von Lawinen verschüttet worden. Am Piz Daint konnten die Verschütteten von weiteren Gruppenmitgliedern befreit werden. Am Piz Zuort konnten zwei Personen nur noch tot geborgen werden.