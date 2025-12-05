Der 24-jährige Italiener fuhr am Freitag kurz nach 3.00 Uhr auf der Hauptstrasse vom Ofenpass in Richtung Müstair. In Valchava überquerte er mit seinem Auto die Gegenfahrspur und verliess die Strasse. In der abfallenden Böschung überrollte es das Auto seitlich und es kam auf der Beifahrerseite liegend zum Stillstand. Der Lenker wurde ins Spital nach Sta. Maria verbracht. Dort wurde er ambulant behandelt und ihm aufgrund eines Vortests eine Blut- und Urinprobe entnommen. Die Ermittlungen der Kantonspolizei Graubünden ergaben zudem, dass er zuvor der Meldepflicht nicht nachgekommen war. Kurz nach 1.00 Uhr hatte er im Parkhaus Quadrellas in St. Moritz eine Barriere beschädigt, als er versuchte, sie zu umfahren. Ohne sich um den Sachschaden zu kümmern, verliess er das Parkhaus und fuhr in Richtung Ofenpass.

Autor und Foto: Kantonspolizei Graubünden



