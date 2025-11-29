Der 47-jährige Autofahrer fuhr nach 22 Uhr auf der Flüelapassstrasse von Susch kommend in Richtung Flüelapass. In einer Linkskurve geriet das Auto an die rechtsseitige Böschung, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Lenker konnte sich laut einer Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden leicht verletzt selbst aus dem Auto befreien und wurde vor Ort von der Feuerwehr Zernez und einem Notarzt des Rettungsdienstes Scuol betreut. Anschliessend wurde der 47-Jährige durch eine Ambulanz des Stützpunktes Zernez zur Kontrolle ins Spital nach Scuol gebracht. Das beschädigte Fahrzeug wurde aufgeladen und abtransportiert. Der genaue Unfallhergang wird durch die Kantonspolizei Graubünden abgeklärt. (kapo)