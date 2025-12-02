Laut der Kantonspolizei Graubünden fuhr ein 30-Jähriger um 13 Uhr mit einem Personenwagen mit Anhänger auf der Nationalstrasse N29 hinter einem Lastwagen von Savognin in Richtung Julierpass. Hinter ihm folgten weitere Fahrzeuge. Bei der Örtlichkeit Stalveder setzte eine nicht direkt hinter ihm fahrende 52-jährige Autofahrerin zu einem Überholmanöver der Fahrzeuge vor ihr an.

Der 30-Jährige setzte ebenfalls zu einem Überholmanöver an, wobei das überholende Auto die Anhängerkombination streifte. Das Auto der 52-Jährigen kam links von der Strasse ab und auf schneebedecktem Wiesland zum Stillstand. Ein Abschleppdienst zog das Fahrzeug wieder auf die Strasse. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt total rund zehntausend Franken. Die Kantonspolizei Graubünden ermittelt die genauen Umstände, die zu diesem Verkehrsunfall führten. (kapo)