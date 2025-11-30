Am Samstagnachmittag ist es in Samedan zu einer Kollision zweier Personenwagen gekommen. Eine Person wurde verletzt.

Laut einer Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden fuhr eine 63-jährige Frau kurz nach 16 Uhr auf der Via Retica in Samedan in Richtung Quadratscha. In der Kurve geriet die Fahrzeuglenkerin auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem entgegenkommenden Auto eines 70-Jährigen. Die beiden Lenkenden sowie die Beifahrerin des 70-Jährigen wurden vor Ort durch zwei Teams der Rettung Oberengadin untersucht. Die 63-jährige Autofahrerin wurde durch die Rettung Oberengadin ins Spital Oberengadin gebracht. Der 70-Jährige und seine Frau begaben sich zu einem späteren Zeitpunkt selbständig zur ärztlichen Untersuchung. Die Kantonspolizei Graubünden hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (kapo)



