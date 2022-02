Pontresina: Fussgänger angefahren

Am Sonntagnachmittag ist in Pontresina ein Auto mit einem Fussgänger kollidiert. Der Mann wurde dabei verletzt.

Ein 73-jähriger Automobilist bog am Sonntag um 16.20 Uhr in Pontresina von der Via Maistra in die Via Fullun ab. Dort kollidierte sein Auto mit einem vor ihm in dieselbe Richtung laufenden 75-jährigen Fussgänger, welcher sich dabei leichte Kopfverletzungen zuzog. Ein Ambulanzteam der Rettung Oberengadin betreute den Verletzten und transportierte ihn ins Spital nach Samedan. Dem 73-Jährigen wurde eine Blut- und Urinprobe entnommen und der Führerausweis entzogen. Gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft klärt die Kantonspolizei Graubünden den genauen Unfallhergang ab.