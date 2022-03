Nevin Galmarini beendet Karriere

Eine der erfolgreichsten Schweizer Snowboard-Karrieren endet am Wochenende des 19. und 20. März im Rahmen des FIS Snowboard-Weltcups in Berchtesgaden (DE). Seit 2006 durfte Nevin Galmarini u.a. drei Weltcupsiege, eine WM-Bronzemedaille, zwölf Weltcup-Podestplätze sowie sieben Schweizermeistertitel im Parallel-Riesenslalom feiern. Hinzu kamen Olympia-Silber in Sotschi 2014, der Gesamtweltcupsieg 2018 sowie Gold an den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang als Höhepunkte einer aussergewöhnlichen Karriere.

«Ich blicke mit viel Stolz und Freude auf die vergangenen Jahre zurück. Ich hatte eine fantastische Zeit im Snowboardsport, konnte mir sämtliche sportlichen Ziele und Träume erfüllen und darüber hinaus mit ganz vielen tollen Menschen zusammenarbeiten, die mich unterstützten und mein Leben bereicherten», so der Vater der Zwillinge Eddie und Louie.

Dass nach insgesamt 16 Jahren als professioneller Snowboarder nun die Zeit des Abschieds gekommen ist, hat für Nevin Galmarini auch mit den Schattenseiten einer Karriere im Spitzensport zu tun. Nach der überragenden Saison 2017/2018 verpasste der Bündner beinahe zwei Jahren mit hartnäckigen Rückenproblemen, welche zeitweise sogar die Fortsetzung seiner Karriere bedrohten. Nur mit enormem Aufwand und diversen Umstellungen im täglichen Training konnte Galmarini schliesslich im Dezember 2020 in den Weltcup zurückkehren. «Dass ich den Weg zurück geschafft habe, dass ich mich noch einmal für meine insgesamt vierten Olympischen Spiele qualifizieren konnte, macht mich enorm stolz», blickt der 36-Jährige auf seine letzte Karrierephase zurück. «Auch wenn ich mir für Peking natürlich ein besseres Abschneiden als das frühe Out zum Ziel gesetzt hatte.»

Jetzt freut sich der Familienvater auf die kommende Zeit. Zuletzt hatte er gemerkt, dass der Moment gekommen ist, um ein neues Kapitel aufzuschlagen. «Mein Credo lautete stets, dass ich so lange weiterfahre, wie ich gesund, motiviert und erfolgreich bin und es auch für mein Umfeld stimmt», so Galmarini. «Im Verlauf der letzten Monate habe ich jedoch gemerkt, dass es da noch etwas anderes gibt, nämlich den Drang, mich weiterzuentwickeln und etwas Neues kennenzulernen. Diesem Drang möchte ich jetzt nachgeben.»

Was genau Nevin Galmarini in Zukunft machen wird, steht aktuell noch nicht fest. Im Mittelpunkt werden jedoch sicherlich seine Familie sowie seine berufliche Neuorientierung stehen. Im Januar hat er sein Masterstudium im Bereich Business Administration/Innovation Management erfolgreich abgeschlossen und möchte sein gelerntes Wissen nun in der Praxis anwenden. «Ich freue mich auf diesen Prozess und darauf, meine neue Karriere zu lancieren.»

(pd)