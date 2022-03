Fischereiverband will tiefere Fanglimiten

In Bündner Fliessgewässern sollen künftig nur noch vier statt wie bisher sechs Edelfische wie Forellen, Saiblinge oder Äschen gefangen werden dürfen. In stehenden Gewässern sechs statt zehn. Das hat die Delegiertenversammlung des Bündner Fischereiverbands am Samstag in Müstair beschlossen.