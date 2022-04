Erfolgreiche Hotellerie

Die Aufholjagd, die bereits in den Vormonaten verzeichnet wurde, hat sich damit gegenüber dem Februar wieder etwas beschleunigt. Im Februar betrug das Wachstum 43 Prozent. Die Zahlen der Übernachtungen in Schweizer Hotels waren auch schon im Januar (+71%), im Dezember (+64%) und im November (+95%) wieder deutlich angestiegen.

Damit nähern sich die Zahlen immer mehr dem Vorkrisenniveau an. Im März 2019 – also noch vor Ausbruch der Pandemie – hatten die Schweizer Hotels 3,35 Millionen Übernachtungen gezählt. Wie bereits in den Vormonaten war auch im März für den Zuwachs der Übernachtungen in erster Linie die Rückkehr der ausländischen Gäste verantwortlich. Ihre Zahl hat sich gegenüber März 2021 mehr als verdreifacht.

Aber auch die inländischen Gäste stützten den Zuwachs. Die Schweizer buchten knapp ein Viertel mehr Hotelübernachtungen im eigenen Land als vor einem Jahr.

