Trainer-Quartett für den CdH Engiadina

Der Engiadina-Trainer Benny Wunderer äusserte im Anschluss an das Saisonfinale den Wunsch, sich vermehrt dem Nachwuchs widmen und das Coaching der 1. Mannschaft in neue Hände übergeben zu können. Die Ausbildung eigener Spieler für die 2. Liga ist für den CdH Engiadina mit seinem sehr begrenzten Einzugsgebiet und vergleichsweise kleinen Budget zentral. Nur mit Spielern aus der Region kann diese sportliche Herausforderung auch in Zukunft gemeistert werden. Aus diesem Grund machte sich die sportliche Führung des CdH Engiadina auf die Suche nach einer neuen Lösung.

Vor kurzem konnte nun eine für das 2.Liga-Team optimale Lösung gefunden werden. Headcoach wird mit Domenic Bott ein langjähriger, sehr erfahrener ehemaliger Spieler. Er hat die notwendigen Trainerlizenzen und in den letzten Jahren als Trainer der Frauenmannschaft des CdH Engiadina auch einige Erfahrung in diesem Bereich gesammelt. Unterstützt wird Domenic Bott von 3 Co-Trainern. Andri Riatsch, ebenfalls langjähriger Spieler und Captain der 1. Mannschaft sowie Leo Camichel, ein im Engadin bekannter Eishockey-Trainer und Spieler stehen dem Chef-Coach ebenso zur Seite wie der bisherige Trainer Benny Wunderer, welcher weiterhin Trainings leiten wird. "Mit dieser Lösung verteilen wir den Aufwand für die Betreuung auf mehrere Schultern, womit wir uns eine weitere Steigerung unseres Fanionteams erhoffen", lässt sich der scheidende Präsident Domenic Toutsch zitieren. "Ich bin froh, dass damit die wichtigste Personalie noch vor meinem Ausscheiden aus dem Vorstand des CdH Engiadina gelöst werden konnte."

Als nächste Aufgabe steht dem neuen Trainerteam nun die Kaderplanung bevor.

Text: Medienmitteilung CdH Engiadina