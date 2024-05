«Schicksalsschläge und unerwartete Ereignisse können jede und jeden treffen»: So steht es auf der Website von Corsin Camichel. Der in Celerina aufgewachsene 43-jährige Familienvater von zwei Töchtern lebt heute in Weggis am Vierwaldstättersee ...

Spezial-Angebot Abonnieren Sie jetzt die «Engadiner Post/Posta Ladina» und profitieren Sie aktuell von unserem Spezialangebot: Lösen Sie ein Jahresabonnement und wir schenken Ihnen ein Einkaufsgutschein von Migros im Wert von Fr. 40.– Angebot gültig bis 01.06.2024. jetzt Abonnieren Unsere Abos Anmelden