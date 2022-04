Prüms tests da funcziun a partir d’avuost

Las lavurs da construcziun per l’ouvra idraulica cumünaivla ad Ovella tanter Martina e Prutz in Austria rivan illa fasa finala. Da stà dessan gnir fats ils prüms tests da funcziun. A partir da november dess l’ouvra lura prodüer forz’electrica.

