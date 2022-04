Der Hochzeitstanz der Äschen

Die Äsche, einer der bekanntesten Edelfische geniesst trotz Fischereibeginn noch bis am 1. Juni Schonfrist. Mit gutem Grund: Die Fische sind am Laichen und mit etwas Glück kann an geeigneten Gewässerabschnitten vielen Äschen beim «Hochzeitstanz» zugeschaut werden – ein faszinierendes Schauspiel.