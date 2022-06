Üna dumanda dal temp

Las bes-chas rapazas grandas sun da retuorn in Engiadina: üna trapla fotografica ho fat in avrigl ün purtret d’ün luf tscharver ed in meg s’ho chatto stizis d’ün uors – tuots duos in Engiadina Bassa. In avegnir as ho eir da fer quint cun tröps da lufs i’ls contuorns engiadinais.