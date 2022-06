Auf den Spuren der Fischotter im Engadin

Der Eurasische Fischotter galt in der Schweiz als ausgestorben. Mittlerweile leben in der Schweiz wieder 10 bis 15 Tiere, sechs davon im Engadin. Ein Fischotter ist kaum je zu sichten, aber seine Spuren. Expertenwissen zum Fischotter wurde an einer Exkursion am renaturierten Inn weitergegeben.