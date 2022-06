Ündesch spias ed ün mordraretsch

Las spias da gran fattas da metal bivgnaintan daspö december las visitaduras ed ils vistaduors a l’entrada da Ramosch. In sonda passada es l’installaziun gnüda inaugurada. In quell’occasiun es eir gnü preschantà il «Krimispass» – ün’aventüra interactiva, ingio chi vala da sclerir ün mordraretsch.

Daspö december stan ellas fingià spalier sper la via chantunala a l’entrada vest da Ramosch – las ündesch spias da metal culs noms da las fracziuns dal cumün da Valsot. Avant as rechattaivan in quel lö duos ...