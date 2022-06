Wieder verschwindet bezahlbarer Wohnraum für Einheimische

Die Bewohner der Chesa Faratscha in Celerina sollen ausziehen, da die Liegenschaft totalsaniert werden soll. Die Eigentümerschaft möchte Luxusferienwohnungen erstellen, welche dann verkauft werden.

Die Chesa Faratscha in Celerina. Das Wohnhaus liegt an einer ruhigen Ecke am Dorfrand. 1990 wurde das Wohnhaus erstellt, 2004 hat die Immobilien-Anlagestiftung Turidomus die Liegenschaft erworben, wie auf der Website von Turidomus aufgeführt ...