Dr. Susanne Stallkamp zur neuen CEO gewählt

Die Übergabe an Dr. Susanne Stallkamp finde per 1. Dezember 2022 statt, heisst es in einer Mitteilung an die Medien. Der Führungswechsel erfolge nahtlos und in enger Abstimmung mit Verwaltungsrats­präsidentin Dr. Gabriela Maria Payer und CEO a.i. Christoph Jäggi. Jäggi werde seine Erfahrung und Expertise ab Dezember 2022 als Verwaltungsrat in die SGO ein­bringen.

Susanne Stallkamp ist 45 Jahre alt und verfügt über eine breite Erfahrung in der Führung von Gesundheitsorganisationen. Sie ist ursprünglich Fachärztin für Anästhesiologie und Intensivmedizin und hat einen MBA in Health-Management absolviert. Sie arbeitete mehrere Jahre am Universitätsspital Basel und am Schweizer Paraplegiker Zentrum Nottwil als Fachärztin, bevor Sie die Seite wechselte und als Führungskraft Management­aufgaben im Gesundheitswesen übernahm. Sie führte drei Jahre ein Zentrum am Universitätsspital Basel und ist 2021 Leiterin Medizinisches System und Mitglied der Klinikleitung der Hirslanden Klinik Aarau.

«Der Verwaltungsrat freut sich ausserordentlich, mit Susanne Stallkamp eine ideale Besetzung der CEO-Position gefunden zu haben. Sie bringt alles mit, was eine moderne Führungskraft in einer solch anspruchsvollen Aufgabe benötigt, und Sie ist eine ausgewiesene Expertin mit viel Gestaltungswillen.», sagt Verwaltungsratspräsidentin Dr. Gabriela Maria Payer.

Ihr medizinscher Hintergrund sei sehr wertvoll für eine Gesundheitsorganisation, welche den «medizinischen Sicherheitsgurt» für die Bewohnerinnen und Bewohner und Touristen einer ganzen Region bilde. Mit dem Engadin ist Dr. Stallkamp durch ihre Familie persönlich sehr verbunden. Der Verwaltungsrat freue sich auf eine konstruktive und innovative Zusammenarbeit.

«Christoph Jäggi danken wir für seinen grossen Einsatz und die Weiterentwicklung der organisatorischen sowie der strategischen Ausrichtung der SGO. Der Stiftungsrat und der Verwaltungsrat freuen sich auf die weitere Zusammenarbeit mit ihm», sagt Dr. Gabriela Maria Payer.

(pd)