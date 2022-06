Las muntognas han darcheu tremblà

El es situà tanter l’Engiadin’Ota, l’Engiadina Bassa e la Val Müstair. D’instà es el per numerusas viandantas e viandants il punct da partenza per üna gita i’l Parc Naziunal Svizzer – il cumün da Zernez. Normalmaing ün cumün quiet e pachific.

Normalmaing – adüna vers la fin da gün pelegrineschan nempe rotschas d’amaturas e d’amaturs da la musica electronica – per esser precis dals geners da musica Goa e Psytrance – tras il cumün in direcziun Praschitsch. Sül prà – situà a l’entrada dal cumün ed in üna storta da l’En – ha lö il «Burning Mountain Festival». Davo duos ons posa han fat tremblar da gövgia fin dumengia passada ils bass da la musica electronica darcheu las muntognas a Zernez.

Tanter 4000 e 5000 persunas

«Sensaziunal», respuonda Dominique Lauber in sonda davomezdi cun ün surrier a la dumonda da la FMR, co cha’l festival haja cumanzà. Il president dal comitè d’organisaziun dal «Burning Mountain» agiundscha, cha’ls prüms dis hajan els cumbattü ün pa culla plövgia e cul vent, ma cha las previsiuns da l’ora muossaivan, ch’els pudaran giodair uossa duos dis cun bell’ora.

Eir culla quantità da las visitaduras e dals visitadurs es Dominique Lauber cuntaint: «I nu sun amo quà tuots, ma eu craj chi sarà plü o main la listessa quantità sco avant la pandemia.» Fin l’ultim di dal festival fan quint ils organisaturs dimena cun tanter 4000 e 5000 persunas. Co attira il festival però seis public? Cun chaminar vers il plazzal a Praschitsch as passa sper il parkegi cun autos da tuot las parts da l’Europa ed eir sül plazzal svessa s’inscuntra a persunas da differentas naziunalitats – in Engiadina nu s’haja vis però ingüns placats o otra reclama. «Nus ragiundschain nos public in prüma lingia tras las medias socialas», disch Dominique Lauber, «e la glieud da la regiun chi voul gnir a nos festival sa intant cur ch’el ha lö.»

Ün dals plü gronds festivals

Che gruppa da glieud vöglian els insomma attrar al «Burning Mountain»? Dominique Lauber disch: «Cun nos festival servin nus üna nischa musicala. Perquai vegnan in prüma lingia persunas chi taidlan gugent da quella musica. Quels han lur chalender da termins e van eir a plüssas da quistas festas.» Da quellas festas da «Goa» sco a Zernez, daja plüssas in Svizra – il «Burning Mountain» es però üna da las plü grondas da quel gener. Il festival – chi ha dal rest festagià ingon seis deschavel giubileum – ha gnü lö ils prüms ons a Charal. Quel plazzal chi’s rechatta da tschella vart da l’En, güsta vis-a-vis da Praschitsch, es gnü cul temp però massa pitschen. Eir causa problems d’infrastructura han perquai decis ils organisaturs dal 2014, da far müdada sül plazzal ingio cha’l festival as rechatta hozindi.

A la dumonda, schi saja previs in avegnir d’ingrondir inavant il festival, respuonda Dominique Lauber: «Scha nus vezzain cha la dumonda es avantman, es quai dal sgüra ün’opziun. Nus vain natüralmaing üna limita da visitaduras e da visitadurs, flot füss perquai schi’s pudess in alch möd – per exaimpel cun üna punt da lain – colliar il vegl ed il nouv plazzal.»

Optimistic per l’avegnir

Dimena – quist on ha gnü lö il «Burning Mountain Festival» però amo in sia grondezza üsitada. E co chi para nun han ne la pandemia e ne problems d’igiena – dal 2012 han pati nummeruas visitaduras e visitadurs davo il festival da vungas e da diarrea – donnagià sia popularità. Perquai guarda Dominique Lauber optimistic vers l’avegnir: «Nus fain quia il festival uschè lönch co cha nus pudain». Quai dependa però eir da la collavuraziun cul cumün da Zernez. Tenor il president dal comitè d’organisaziun dal «Burning Mountain» es quella però fich buna: «Avant, ma eir dürant il festival han lö adüna darcheu inscunters cul cumün. La collavuraziun es propa fich stretta.»

Autur e fotografias: Andri Netzer/FMR