Kontrollschilder geklaut – Zeugen gesucht

In Celerina sind am vergangenen Donnerstag fünf Kontrollschilder gestohlen worden. Die Kantonspolizei Graubünden sucht Zeugen.

In Celerina wurden an mehreren Örtlichkeiten Kontrollschilder von Personenwagen durch eine unbekannte Täterschaft entwendet. Zur selben Zeit wurden in Celerina auf der Via Maistra im Bereich des Sportplatzes Blumentöpfe beschädigt und einige Schachtdeckel geöffnet.

Die Taten wurden in der Nacht auf den 1. Juli 2022 verübt. Die Kantonspolizei Graubünden bittet Personen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit diesen Ereignissen gemacht haben, sich beim Polizeistützpunkt Oberengadin-Bergell, Telefon 081 257 76 80, zu melden.

(kapo)