Am Sonntag, den 5. Mai 2024, um zirka 13.00 Uhr fuhr eine 72-jährige Italienerin mit ihrem Personenwagen von Maloja in Richtung Castasegna. Gleichzeitig fuhr ein 58-jähriger Italiener mit seinem Fahrrad ebenfalls von Maloja in Richtung Castasegna. Aus noch nicht restlos geklärten Gründen stürzte der Fahrradlenker und wurde leicht verletzt. Wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt, wurde er mit der Rettung Oberengadin ins Spital nach Samedan gebracht. Die Kantonspolizei Graubünden klärt die genauen Umstände des Verkehrsunfalls ab.



Medienmitteilung: Kantonspolizei Graubünden