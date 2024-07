Hingegen entstand am Bahnwagen und am Baufahrzeug ein Totalschaden. Zudem wurden zwei Fahrleitungsmasten weggerissen, eine Weiche und deren Antrieb beschädigt sowie die Fahrbahn in Mitleidenschaft gezogen.

Der Unfall hatte zur Folge, dass der Bahnhof Bernina Suot wegen Reparaturarbeiten bis Montagmorgen, 24. Juni, ausser Betrieb war und zwischen Pontresina und Poschiavo Bahnersatzbusse fahren mussten. Sowohl am 22. wie auch am 23. Juni fielen die Bernina Express-Züge ersatzlos aus.





Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle SUST hat kürzlich bekannt gegeben, dass sie eine Untersuchung eröffnet hat.



Autor: Reto Stifel

Symbolbild: Rhätische Bahn