Am Freitag ist es auf der H29 in Poschiavo zu einem Selbstunfall gekommen. Der Lenker wurde dabei verletzt. Der 47-jährige Lenker fuhr mit seinem Personenwagen kurz vor 19 Uhr auf der Via Principale in Richtung Poschiavo. Auf Höhe La Rasiga verlor er in einer Kurvenkombination die Herrschaft über sein Fahrzeug, kam ins Schleudern, fuhr eine Signaltafel um und kam linksseitig auf dem Trottoir auf der Gegenfahrbahn zum Stillstand.





Eingangs dieser Kurvenkombination befindet sich ein Fussgängerstreifen über die Strasse. Eine Person hörte und sah während dem Überqueren des Fussgängerstreifens das Fahrzeug und konnte auf die Seite springen als das Fahrzeug sich näherte.





Bei diesem Verkehrsunfall wurde der Lenker verletzt und mit der Ambulanz ins Spital nach Poschiavo gebracht. Mit dem Verdacht der Fahrunfähigkeit wurde beim Lenker eine Urin- und Blutentnahme angeordnet. Der Führerausweis wurde ihm vor Ort abgenommen. Auf Grund den Verletzungen wurde er ins Spital nach Samedan verlegt. Das total beschädigte Fahrzeug wurde abgeschleppt. Die Kantonspolizei Graubünden sowie die Staatsanwaltschaft klärt die genauen Umstände des Verkehrsunfalls ab. (Kapo)