«Pakettà desch uffants in meis Fiat Ritmo»

Els sun its d’incuort in pensiun – davo esser stats var 40 ons magistra e magisters in territori vallader o sursilvan: Andri Gritti, Giuseppina Rüegg, Bruno Flepp e Giancarlo Conrad. In ün discuors in quatter parts quinta il quartet dals larmins da l’ultim di e da lur aventüras in scoula.