Il muond miraculus dals aviöls

Schi’s pensa a l’aviöl, vain svelt adimmaint lur bun prodot, il meil o la figüra da comic Biene Maya. Chi nu dà però be üna sort d’aviöls e cha Biene Maya ha amo passa 600 paraints – in Svizra daja nempe 600 sorts d’aviöls sulvadis – as vegna a savair in ün’exposiziun speciala a Tschierv.