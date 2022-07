Zernez: Motorrad kollidiert mit Leitplanke

Am Freitagvormittag ist auf der Hauptstrasse in Zernez ein Motorradfahrer mit einer Leitplanke kollidiert und gestürzt. Der Mann verletzte sich dabei schwer.

Der 42-Jährige fuhr kurz nach 8.30 Uhr auf der Hauptstrasse von Zernez kommend in Richtung Susch. Bei der sogenannten Güstiziakurve, einer starken Linkskurve, kollidierte er mit der rechtsseitigen Leitplanke und stürzte. Durch diesen Unfall erlitt der in Österreich wohnhafte Mann schwere Beinverletzungen. Privatpersonen betreuten ihn bis zum Eintreffen eines Ambulanzteams der Rettung Unterengadin. Dieses führte die notfallmedizinische Betreuung am Gestürzten weiter und bereitete ihn auf den Transport vor. Eine Rega-Crew flog den Mann anschliessend ins Kantonsspital Graubünden nach Chur. Das total beschädigte Motorrad wurde aufgeladen und abtransportiert. Die durch den Unfall verschmutzte Fahrbahn wurde durch einen Mitarbeiter des Tiefbauamtes Graubünden gereinigt. Die Kantonspolizei Graubünden klärt die Unfallursache ab.

(kapo)