Kollision zwischen Motorrad und Auto

Am Samstagnachmittag ist es in Sils Baselgia zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Fahrzeug gekommen. Dabei wurde die Töfflenkerin mittelschwer verletzt.

Am Samstag um 14.10 Uhr fuhr eine 54-jährige Motorradlenkerin als Letze einer Motorradgruppe von Maloja herkommend über die Kantonsstrasse H3 in Richtung Silvaplana. Höhe Plaun de Lej kam die Töfffahrerin in einer leichten Linkskurve aus noch nicht geklärten Gründen zu Fall und rutschte folglich auf den linken Fahrbahnstreifen in ein korrekt entgegenkommendes Fahrzeug. Durch die Kollision zog sich die Frau Beinverletzungen zu. Ein Ambulanzteam der Rettung Oberengadin versorgte die Patientin vor Ort notfallmedizinisch und überführte sie anschliessend ins Spital Samedan. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden und wurden abgeschleppt. Für die Unfallaufnahme wurde die Kantonsstrasse H3 für rund eine halbe Stunde für jeglichen Verkehr gesperrt. Die Kantonspolizei Graubünden klärt die Unfallursache sowie den genauen Unfallhergang ab.

Polizeimeldung Kantonspolizei Graubünden